Palermo, Elia e Di Mariano si prendono le fasce del 4-3-3 con fantasia e qualità

Attenzione però a non dare per vinti gli eroi della promozione Floriano e Valente

"I padroni delle fasce sono Elia e Di Mariano: Corini si aspetta corsa, assist e gol". Titola così l'articolo del Giornale di Sicilia nell'edizione odierna, puntando i riflettori in casa Palermo ed in particolare su due esterni d'attacco arrivati in rosanero nella recente finestra di calciomercato estivo.

"Il passaggio al 4-3-3 passa dai piedi di Elia e Di Mariano, che nel Palermo del futuro avranno un ruolo ancor più centrale di quello che si stanno ritagliando fino ad ora. La fantasia e la qualità nell'uno contro uno del palermitano, unita alla duttilità in entrambe le fasi dell'ex Benevento, per fornire a Brunori assist e sostegno in zona gol", prosegue il quotidiano siciliano che evidenzia le caratteristiche tecniche dei due giocatori che si sposano alla perfezione con il credo calcistico del tecnico Eugenio Corini.

A livello realizzativo, Salvatore Elia ha già timbrato il cartellino, tra l'altro proprio alla prima giornata di campionato contro il Perugia grazie ad un assist strepitoso di Matteo Brunori. Francesco Di Mariano è arrivato a giocare in maglia rosanero solamente dalla terza giornata, subentrando nella gara contro l'Ascoli persa per 2-3. Ancora a secco di gol, Corini aspetta il numero 10 palermitano, il quale potrebbe garantire un salto di qualità ai rosa, in virtù del suo curriculum che vanta due recenti promozioni in Serie A con le maglie di Lecce e Venezia.

"Guai però a dar per vinti due elementi come Floriano e Valente, che più volte sono sembrati sul punto di essere accantonati", chiosa del GDS su due protagonisti del successo del precedente campionato di Serie C che in questa stagione hanno confezionato il gol decisivo a Bari.