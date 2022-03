Palermo, Elia: “Brunori simile a me, due Serie C diverse. Avellino? Sfida tosta”

Le parole dell'ex attaccante rosanero, che condivide con Matteo Brunori il record di gol segnati in Serie C

Parola a Firmino Elia . A più di vent’anni i distanza, il classe '74 vede raggiunto il suo record di gol in Serie C con la maglia del Palermo . Ad eguagliarlo proprio l'uomo del momento in casa rosanero, Matteo Brunori , entrato nella storia del club siciliano diventando il giocatore ad aver segnato per più partite consecutive in 121 anni di storia. Un record degno di nota, al quale si aggiunge proprio l'egual numero di gol segnati nel campionato di Serie C rispetto ad Elia, protagonista del Palermo che raggiunse la promozione in Serie B nel 2001.

Intervistato alle colonne odierne del Giornale di Sicilia, l'ex attaccante ha detto la sua proprio sul momento di Brunori, al quale ha anche paragonato delle proprie caratteristiche tecniche. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni: "Mi fa piacere che dopo tanti anni qualcuno mi abbia raggiunto. Certo, questo significa anche che il Palermo si stia ritrovando in Serie C, ma per me quel primato resta motivo di orgoglio. Quello che mi ha dato questa piazza è indimenticabile, vincere un campionato a Palermo è qualcosa di unico. Brunori? «Lo sto seguendo, un occhio alla squadra lo do sempre e seguo il Palermo con tanto affetto. Brunori è un grandissimo calciatore, se la squadra avesse ingranato subito sarebbe stato meglio... Adesso con Baldini si vede u n’impronta un po’diversa rispetto a prima. Lui mi assomiglia parecchio, per me è più una punta di movimento che un centravanti. È un grandissimo attaccante per la categoria, può fare assolutamente bene. Certo, io accanto avevo gente come Cappioli, Brienza, La Grotteria e Bombardini. Più che altro la nostra era una Serie C per modo di dire, non solo per la squadra che aveva il Palermo. C’era - no avversarie come Catania, Messina, Ascoli, lo stesso Avellino, con giocatori che scendevano dalla Serie B. Era un campionato veramente diverso".