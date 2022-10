Palermo, Elia bomber che non ti aspetti: corsa, dribbling e gol per i rosa di Corini

Palermo, l'exploit di Elia: gol all'esordio con il Perugia e doppietta al Pisa

Mediagol ⚽️

Trasferitosi al Palermo targato City Football Group in prestito con opzione dall'Atalanta nella sessione estiva di calciomercato 2022-2023, Salvatore Elia è tra i protagonisti di questo primo scorcio di campionato di Serie B della formazione rosanero di Eugenio Corini. Con tre gol all'attivo nelle prime 9 giornate del torneo cadetto, Elia fa compagnia al bomber Brunori in vetta alla classifica dei marcatori del Palermo. La doppietta siglata dal numero 77 ex Benevento e Juve Stabia ha ridato linfa ad un giocatore chiamato spesso al sacrificio su tutta la fascia. Apre così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i radar sul classe 1999, figlio dell'ex rosanero Firmino Elia.

Contro il Pisa, mansioni più difensive del solito, per il numero 77 di Corini, anche per contenere l'esterno nerazzurro Beruatto, unico a sganciarsi in avanti nella compagine toscana guidata da D'Angelo. Compito svolto al meglio da Elia, trovando pure due reti che sembravano poter regalare il successo agli uomini di Corini, appuntamento poi rimandato con la vittoria. Elia - scrive il noto quotidiano - esce con maggiori certezze dal match del "Barbera", con la consapevolezza di poter essere un fattore determinante anche in zona gol, in una squadra che fatica in zona gol.

Il record di reti tra i cadetti Elia lo aveva già raggiunto all’esordio in campionato, dato che nelle precedenti stagioni in seconda serie (una con la Juve Stabia e una col Benevento) non era mai andato oltre la singola rete messa a segno. Adesso, invece, è già a quota tre e ha quasi un’intera stagione per aumentare il proprio bottino. Ben diversa, invece, la sua reputazione in Serie C, dove a Perugia ha trovato la via del gol in otto occasioni. In sette di queste, giocava da ala destra, proprio nel ruolo affibbiatogli da mister Corini. Con gli umbri, infatti, Elia ha

messo piede su ogni singola zolla di quella fascia di campo: esterno di centrocampo, poi terzino, infine ala, con tanto di exploit realizzativo. Il Palermo, ritrova una doppietta di un giocatore diverso da Brunori dalla sfida d’esordio degli scorsi playoff di Serie C, quando Roberto Floriano stese la Triestina al "Nereo Rocco" con due reti.

Corini ed i tifosi rosanero hanno dovuto attendere sei partite per vedere un gol da qualcuno che non fosse il numero 9. Due di queste, hanno portato la firma di Elia, che nelle precedenti uscite non era parso particolarmente lucido in fase realizzativa, mancando clamorosamente completamente l’appuntamento con la rete in diverse occasioni. Contro la Ternana, l’occasione più nitida, sull’assist di Saric a pochi passi dalla linea di porta, capitata tra i piedi di Elia pur senza toccare nemmeno il pallone, per quello che sarebbe potuto essere il gol del possibile 1-0 per la formazione rosanero. Contro il Pisa, invece, ha messo in luce due pezzi del proprio repertorio: l’inserimento alle spalle del difensore, ben servito da Brunori, e il tiro da fuori area. Sono mancati solo i tre punti, ma il Palermo ha trovato l’Elia che sperava di avere sin da quest’estate, quando è stato preso con ancora Baldini alla guida dei rosa. L’ex tecnico lo conosceva dai tempi della Carrarese e lo voleva per fare l’esterno offensivo nel 4-2-3-1, Corini lo ha trovato in organico e lo ha considerato sin da subito un perno del suo tridente. Poco importa che possa giocare anche da terzino o da tornante, è in avanti che ha trovato la sua dimensione e adesso si sta rivelando pure una valida alternativa in zona gol, tanto da essere il capocannoniere dei rosa in questo scorcio di campionato. Aspettando il ritorno al gol di Brunori, le cui reti restano determinanti per le sorti di questa squadra, il Palermo può contare anche sugli inserimenti di Elia - chiude così il GdS.