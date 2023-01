Palermo, ecco Verre: “Non vedo l’ora di tornare al Barbera. Serie A? Si può”

Pazienza e perseveranza della dirigenza rosanero sono state premiate. L’intesa tra Sampdoria e Palermo per il trasferimento di Valerio Verre alla corte di Corini era già stata trovata da tempo, idem tra il club rosanero e l’entourage del calciatore. Tuttavia l’affare era rimasto in stand by, sia per le esigenze tecniche della società blucerchiata, che ha continuato ad impiegare il centrocampista in attesa di reperire il sostituto ideale sul mercato, sia per una serie di aspetti economici e burocratici ormai in via di risoluzione.