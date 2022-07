Palermo, ecco Sala dal Sassuolo: spinta e assist dal binario mancino per i rosa

Per il Palermo di Baldini corsa e assist dall'ex laterale di Spal, e Crotone

Mediagol ⚽️

In vista della nuova stagione calcistica di Serie B, il binomio dirigenziale del Palermo FC,Castagnini-Zavagno, lavora alacremente e senza sosta per regalare al tecnico SilvioBaldini innesti di qualità, utili ad elevare il tasso tecnico e la personalità del mosaico rosanero. Relativamente alla corsia mancina, RenzoCastagnini ha definito anche l'ingaggio del laterale sinistro di proprietà del Sassuolo, Marco Sala.

L'esterno basso originario di Rho giunge in Sicilia con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto in favore del club emiliano.

Prodotto del vivaio dell'Inter, il calciatore classe 1999 vanta già tre campionati consecutivi in Serie B, con le maglie di Virtus Entella, Spal e Crotone. Oltre novanta le presenze nel torneo cadetto per l'ex esterno della Nazionale Under 21, che fa dell'accelerazione sulla fascia la sua arma vincente. Spiccata propensione offensiva e buona capacità di copertura in fase di non possesso.

Dodici gli assist serviti dal ventitreenne nel corso degli ultimi tre campionati disputati in cadetteria, con la stagione 2019-2020 che si è rivelata la più prolifica con ben sei passaggi decisivi trasformati in gol dai compagni quando vestiva la maglia della Virtus Entella ,allenata dall'ex tecnico del PalermoRoberto Boscaglia.

In rosanero, Sala ritrova Matteo Brunori, suo vecchio compagno di squadra all'Arezzo nel campionato di Serie C 2018-2019, stagione in cui sia l'esterno di difesa che il bomber italo-brasiliano riuscirono ad esprimersi al meglio. Otto gli assist per il terzino sinistro e diciassette gol per l'attaccante di Macaé, che spinsero la formazione toscana, eliminata ai quarti di finale dei playoff di Lega Pro.

Marco Sala è dunque uno dei profili Under 23 che va ad impreziosire il binario mancino in seno allo scacchiere tattico della compagine rosanero allenata da Silvio Baldini, dopo la cessione al Crotone di Maxime Giron in Serie C.