Palermo, ecco quanti biglietti venduti. GdS: “Il Barbera è l’arma in più”

Per l'occasione, sono già in vendita i biglietti per assistere alla gara valevole per la quarta giornata del campionato di Serie BKT. Attualmente, i tagliandi venduti sono oltre 11.000, che si sommano ai circa 13.000 abbonati, per un totale temporaneo di 24.000 presenze. Un numero destinato a crescere nelle prossime ore. "Lo stadio 'Renzo Barbera' è destinato a diventare una delle armi in più del Palermo in un campionato dove si punta a mantenere la parte alta della classifica. [...] Nonostante il supporto del pubblico non sia mai mancato, anche nei momenti più difficili, adesso si spera in una maggiore partecipazione e sostegno, con un obiettivo di superare stabilmente i 30.000 spettatori", prosegue il noto quotidiano.