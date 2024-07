Palermo, ecco lo staff di Dionisi: Cozzi il vice, due nuovi preparatori atletici

Il Palermo ha comunicato ufficialmente il nuovo staff tecnico della prima squadra. Il vice di Alessio Dionisi sarà Paolo Cozzi, ex collaboratore di Devis Mangia in rosanero nella stagione 2011/2012 e "fedelissimo" del tecnico ex Sassuolo. Il nuovo preparatore atletico è Fabio Spighi, anche lui storico collaboratore di Dionisi, che sarà coadiuvato da Emanuele Tononi ex Spal e Virtus Entella. Diego Daldosso, Massimiliano Sigolo e Luca Vigiani sono i tre collaboratori tecnici, mentre il nuovo preparatore dei portieri è Guido Nanni, ex Roma e Al-Nassr. Il match analyst sarà anche quest'anno Federico Montalto, confermato anche Guglielmo Pillitteri come assistente dei preparatori atletici.