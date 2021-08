Palermo, ecco l’abbonamento virtuale: benefit esclusivi per i tifosi

Nasce “l’abbonamento virtuale”: uno speciale “abbonamento” che permette ai tifosi di supportare i colori rosanero, in cambio di alcuni benefit esclusivi

⚽️

La campagna abbonamenti del Palermo FC per la stagione 2021/22 è partita. Il club rosanero ha deciso di puntare sulla vendita di 2500 abbonamenti, lo stesso numero massimo di spettatori che scatterebbe in caso di limitazione da "Zona gialla". Proprio in virtù della particolare situazione legata alla pandemia, la società ha messo a disposizione soluzioni alternative per tutti coloro che vorranno sostenere il Palermo. Attraverso una nota ufficiale, il Palermo ha comunicato la nascita dell'abbonamento virtuale: un mezzo mirato a supportare i colori rosanero, ma che darà la possibilità a tutti i tifosi che lo sottoscriveranno di ottenere benefit esclusivi.

"A causa delle possibili limitazioni alla capienza dello stadio Renzo Barbera, la campagna abbonamenti 2021-2022 è limitata a sole 2500 tessere. Se sei lontano o per qualsiasi motivo non potrai o vorrai abbonarti (considerate anche le limitazioni e i vincoli posti dalle normative vigenti), il Palermo mette a disposizione alcune soluzioni per te che vuoi comunque sostenere la tua squadra del cuore, anche se non ci sarà modo di seguire fisicamente le partite del Palermo nel nostro stadio ogni domenica. Ecco l’abbonamento virtuale: uno speciale 'abbonamento' che ti permette di supportare i tuoi colori, in cambio di alcuni benefit esclusivi pensati solo per te", si legge sul sito di riferimento del Palermo.

"Scegli la tua formula preferita e procedi come segue:

- Effettua un bonifico all’iban IT43J0306904632100000010780 intestato a Palermo Football Club SpA, con causale “Virtuale Basic” o “Virtuale Gold” (in base alla tua scelta)

- Manda una mail a marketing@palermofc.com con oggetto “Virtuale Basic” o “Virtuale Gold” (in base alla tua scelta) indicando i tuoi dati di contatto: Nome; Cognome; Telefono; Email; Taglia per la maglietta; Indirizzo Fisico per la spedizione; Giocatore preferito. Allega la copia del bonifico.

- Quando avrai deciso quando visitare il museo, accedere all’allenamento riservato o partecipare alla partita (in caso di Virtuale Gold), comunicalo con almeno 30 giorni di preavviso alla stessa mail. Verrai ricontattato per organizzare tutto (la disponibilità di posti è contingentata e dovrà, dunque, essere preventivamente concordata e confermata con la segreteria del Palermo FC)", conclude il comunicato.