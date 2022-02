Palermo, ecco la Turris: l’obiettivo play off riparte dal “Renzo Barbera”

Il Palermo di Silvio Baldini si appresta ad affrontare la Turris di Bruno Caneo nel match valido per la 28esima giornata del Girone C di Serie C

"Il Palermo ha un chiaro obiettivo da qui a fine stagione: cercare il miglior piazzamento possibile nella griglia play-off. Un primo passo in quello che è il sogno di Silvio Baldini, portare la formazione in Serie B", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia", puntando i riflettori in casa rosanero.

"Sui play-off non vedo dove sia il problema - ha dichiarato l’allenatore ex Empoli intervenuto in mixed zone dopo la sconfitta di Foggia - Noi dobbiamo arrivare il più in alto possibile, crescendo su certi aspetti". Quest'oggi il secondo posto è occupato dal Catanzaro che ha ben sei lunghezze di vantaggio su De Rose e compagni. Le restanti dodici partite di Serie C saranno utili a racimolare più punti possibili per ottenere un buon piazzamento nella griglia play-off.

"Il Palermo ha conquistato finora 16 punti contro le squadre che attualmente si trovano in zona play-off e la Turris è l’unica squadra contro cui i rosanero non ha racimolato punti in questa stagione", si legge sul Gds. All'andata terminò tre a zero in favore dell'undici di Caneo a Torre del Greco dove l'allora squadra guidata da Filippi incappò in una delle prestazioni peggiori di tutta la stagione. Dopo la sfida contro la compagine campana, il Palermo sarà chiamato ad invertire il trend esterno con due impegni dal notevole peso specifico contro Virtus Francavilla e Avellino.