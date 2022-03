Palermo, ecco il Taranto: Lancini verso il rientro, Floriano si candida per un posto

Il Palermo di Silvio Baldini si appresta ad affrontare il Taranto nella gara valevole per il recupero della ventiduesima giornata del Girone C di Serie C

Mediagol ⚽️️

"Eventuali provvedimenti del giudice sportivo all’ultima giornata di campionato andranno scontati proprio negli spareggi playoff", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" che punta i riflettori sul numero di calciatori in diffida in casa Palermo. Accardi, Brunori, Odjer (che nonostante il cartellino rosso rimediato contro la Paganese resta ancora in diffida), Dall’Oglio, Giron, Luperini e Valente. Questo l'elenco corposo dei giocatori in seno all'organico di Baldini che rischiano di essere stoppati per un turno qualora dovessero rimediare un cartellino giallo nelle prossime partite.

"Intanto, ieri, il Palermo ha ripreso subito gli allenamenti. Tornati in Sicilia nella serata di sabato in aereo, i rosanero hanno cominciato a lavorare in mattinata per preparare la sfida di domani col Taranto", prosegue il Gds. Edoardo Lancini si è regolarmente allenato con i compagni, dopo essere rimasto in panchina contro la Paganese per un fastidio accusato nella rifinitura prima della partenza dei rosa vero la Campania. Per il resto, Baldini ha mischiato le carte cercando di trovare la soluzione ideale per conquistare i tre punti contro il Taranto. In mediana l'assenza forzata di Odjer apre un ballottaggio a due per capire chi giocherà al fianco di capitan De Rose. In particolare, Dall’Oglio è favorito su Damiani, reduce da una prestazione opaca con la Paganese. "Sulla trequarti, si prospetta un rilancio del trio composto da Valente, Luperini e Floriano alle spalle del solito Brunori", chiosa l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia".