Palermo, ecco il Sudtirol: ok Nedelcearu, Corini sistema la difesa

"Il pretoriano di Corini Ionut Nedelcearu è fatto di acciaio e non solo non ha riportato lesioni ai legamenti del ginocchio, ma non dovrebbero esserci problemi per un suo impiego dal primo minuto contro il Sudtirol ", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "La Repubblica-Palermo", puntando i propri riflettori sul prossimo impegno di campionato di Brunori e compagni.

"Una buona notizia per un reparto che rischiava di essere in piena emergenza, perché Davide Bettella sta ancora recuperando dall’infortunio muscolare e Alessio Buttaro è tornato in campo per pochi minuti e non giocava da ottobre", si legge. Non è al meglio neanche Marconi che mercoledì si è allenato a parte. Si allunga la coperta, dunque, con il rientro del difensore rumeno con Corini che ha, comunque, scoperto di avere un Graves in più nel pacchetto difensivo. "Il danese, che ha giocato con personalità contro il Frosinone e un brutto cliente come Caso, è un giocatore di cui è difficile fare a meno", chiosa il quotidiano.