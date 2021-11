Palermo, ecco il Picerno: Filippi verso una riconferma generale. Squadra in partenza

Prosegue la marcia di avvicinamento dei rosanero alla sfida tra Picerno e Palermo, in programma domenica pomeriggio

La scelta di sfruttare il terreno artificiale dello Sport Village è dovuta al fatto che in Basilicata si giocherà su un manto erboso di matrice sintetica. Nella giornata di ieri, l'allenatore siciliano Giacomo Filippi ha avuto tutti i componenti del proprio organico a disposizione per preparare il match valido per la sedicesima giornata del Girone C di Serie C. L'ex vice di Boscaglia avrà, dunque, ampia possibilità di scelta domenica, ma la sensazione è che si affiderà al blocco sceso in campo contro la Paganese. "Quindi Buttaro, Marconi e Perrotta in difesa, davanti a Pelagotti; Almici e Valente sulle fasce, con Odjer, De Rose e Dall'Oglio in mezzo al campo. E in avanti la coppia Brunori-Fella con Soleri e Silipo pronti a subentrare", chiosa così l'edizione odierna de la "Rosea".