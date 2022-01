Palermo, ecco il Monterosi: rientra Accardi, Buttaro provato centrale. Damiani…

Il Palermo di Silvio Baldini si appresta a sfida il Monterosi Tuscia nel match valido per la 5a giornata di ritorno del Girone C di Serie C

"Accardi torna in gruppo e Baldini riprova Buttaro da centrale nella linea a quattro", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia", puntando i riflettori in casa Palermo in vista del prossimo match di Serie C in cui i rosanero affronteranno il Monterosi Tuscia. La sfida - in programma domenica alle ore 17.30 al "Renzo Barbera" - rappresenta una ghiotta occasione per De Rose e compagni per tornare alla vittoria che manca in campionato dal lontano 5 dicembre scorso quando Valente e Brunorimandarono al tappeto il Monopoli di Alberto Colombo.

Nella giornata di ieri, Silvio Baldini ha potuto contare su tutto l'organico a sua disposizione eccetto Marong e Peretti. Vista l'abbondanza nel reparto più arretrato, l'ex allenatore di Empoli e Carrarese sta mischiando le carte alla ricerca della coppia di difensori centrali che possa garantirgli maggior affidabilità nel match contro il Monterosi. "Il primo schieramento vedeva Accardi e Crivello terzini con Somma e Marconi centrali, il secondo invece Doda e Giron sulle fasce con Lancini e Perrotta in mezzo. Buttaro è stato inserito a seduta in corso al posto di Marconi", si legge sul noto quotidiano.

La titolarità di Lancini e Marconi - protagonisti di un'ottima partita a Catanzaro - è insidiata dai rientranti Buttaro e Perrotta che, per motivi diversi, erano out nella precedente sfida di campionato. Nel reparto mediano, Baldini nel primo schieramento ha affiancato al nuovo acquisto Damiani il numero undici rosanero, Jacopo Dall'Oglio, mentre nella seconda formazione il tandem è stato composto da De Rose e Odjer. Domenica al "Barbera" potrebbe essere la prima da titolare del playmaker ex Empoli con la maglia del Palermo. "In attacco, infine, si rivede il quartetto del "Ceravolo": Valente, Luperini e Felici alle spalle di Soleri da un lato, con Silipo, Fella e Floriano dietro Brunori dall'altro", chiosa l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia".