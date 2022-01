Palermo, ecco il Monterosi: le matricole e l’effetto “Barbera”, il trend è positivo

La sfida tra Palermo e Monterosi Tuscia è in programma domenica 30 gennaio, alle ore 17:30, allo Stadio "Renzo Barbera"

"Lo 'spauracchio' delle matricole, in casa, non fa effetto". Apre così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa Palermo . Fra le mura amiche dello Stadio "Renzo Barbera" il trend contro le neopromosse è stato fin qui positivo. A differenza di quanto accaduto nel girone d'andata in trasferta. Contro Latina e Campobasso , in casa, il Palermo ha conquistato due successi. Contro Messina , Taranto , Monterosi , Fidelis Andria , Picerno e ancora Latina , lontano dal "Barbera", la compagine siciliana ha ottenuto soltanto una vittoria sul campo di Andria. "Una differenza enorme, ma domenica la squadra di Baldini cercherà di mantenere invariato almeno il trend interno", si legge.

Domenica pomeriggio, al "Barbera", arriva il Monterosi Tuscia, che all'andata ha fermato il Palermo sull'1-1. Un Palermo che ha oggettivamente deluso, non riuscendo né a conquistare l'intera posta in palio, né a brillare sul piano del gioco e della personalità. Ed è proprio in casa che andranno in scena la maggior parte delle partite contro le squadre provenienti dalla Serie D, in questo girone di ritorno. Dopo il Monterosi, infatti, arriverà il Messina, poi la gara in trasferta contro il Campobasso. E a febbraio, al "Barbera", è in programma anche Palermo-Taranto. "Un poker di partite che potrà servire per allontanare i 'fantasmi' contro avversarie che, nel girone d’andata, hanno strappato punti pesanti alla squadra allora allenata da Filippi", conclude il noto quotidiano.