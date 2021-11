Palermo, ecco il Monopoli: Lancini o Accardi al posto di Marconi? Il rebus di Filippi

Il Palermo di Giacomo Filippi riprenderà ad allenarsi quest'oggi dopo la battuta d'arresto rimediata sul campo del Picerno

Il Palermo di Filippi torna in campo per scacciare i fantasmi di Picerno e con l'obiettivo di prepararsi al meglio per una sfida che vale sei punti. Domenica alle ore 20.30 al "Barbera" sarà il Monopoli di Colombo che proverà a consolidare l'attuale secondo posto nel Girone C di Serie C . De Rose e compagni sono chiamati al riscatto dopo la deludente prestazione, con annessa sconfitta, sfoderata contro il team del mai domo Reginaldo .

"L'espulsione di Marconi a Picerno apre il toto sostituto in difesa", così l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport punta i riflettori sulla prossima sfida in cui Giacomo Filippi dovrà forzatamente fare a meno del difensore centrale ex Monza. Saranno da valutare le condizioni di Edoardo Lancini, rimasto ai box in occasione del precedente match per una botta al ginocchio rimediata in allenamento. Il difensore classe 1994 - qualora le sue condizioni si rivelassero ottimali - sembrerebbe poter esser favorito per prendere il posto di Marconi al centro della difesa siciliana. L'alternativa potrebbe essere rappresentata da Andrea Accardi. Il difensore palermitano ritroverebbe una titolarità che manca ormai da troppo tempo, visto l'infortunio al polpaccio che l'ha tenuto fuori dai radar per i primi due mesi abbondanti della nuova stagione agonistica. Seguiranno aggiornamenti...