Palermo, ecco il Latina: ok Luperini e Almici, Valente verso il forfait. Le ultime

Il Palermo di Giacomo Filippi si appresta ad affrontare il Latina di Di Donato nel match valevole per la ventesima giornata del Girone C di Serie C

Mediagol (nic) ⚽️

"Non c’è tempo per fermarsi, tantomeno con una trasferta a Latina che incombe", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" puntando i riflettori sul prossimo impegno dei rosanero nel Girone C di Serie C.

Tornano a disposizione dell'allenatore Giacomo Filippi Gregorio Luperini e Alberto Almici, rimasti forzatamente ai box in occasione del big match contro il Bari a causa della doppia squalifica rimediata nel derby siciliano. "Resta fuori Valente, per il quale si sta tentando un recupero last minute. Difficile, se non impossibile, viste le noie muscolari del numero 30 rosanero", si legge sul noto quotidiano. Sulla corsia di sinistra non è al top della condizione nemmeno il francese Maxime Giron sul quale però c'è un pò più di cauto ottimismo per un ipotetico recupero in extremis in vista della sfida contro la formazione targata Di Donato. Nel caso neanche l'ex Bisceglie dovesse farcela, potrebbe toccare nuovamente a Roberto Crivello interpretare il ruolo di stantuffo a sinistra.

"A destra torna Almici e le beghe con Doda, escluso dal gruppo per «non aver risposto alle indicazioni» (come ammesso da Filippi dopo la partita col Bari), passano nettamente in secondo piano", si legge sul Gds. Le alternative sono rappresentate da Andrea Accardi e Alessio Buttaro, con quest'ultimo che è partito titolare sulla corsia di destra proprio in occasione dell'ultima gara disputata contro il Bari al "Renzo Barbera".

Qualora Filippi scegliesse di confermare il 3-4-1-2, il posto di Luperini potrebbe essere in panchina dato che nelle ultime settimane l'ex Trapani è stato scavalcato nelle gerarchie da Odjer. Andrea Silipo verso una riconferma nel ruolo di trequartista, mentre in attacco Brunori sarà affiancato da uno tra Soleri e Fella.

"Se invece Filippi dovesse tornare al 3-5-2, allora «salterebbe» il trequartista e Luperini potrebbe avere una possibilità per riprendere una maglia da titolare, a scapito di Silipo", chiosa il noto quotidiano.