Palermo, ecco il fattore ‘Barbera’: rush finale per la B col pienone sugli spalti

Il Palermo punta a ritrovare uno stadio pieno per raggiungere la Serie B tramite la lotteria dei playoff, con una media spettatori superiore a quella di tutte le altre squadre in corsa

"Il Palermo può contare su un’arma in più in vista dei play-off: i tifosi. È un rapporto ritrovato quello tra i supporters e la squadra dopo una stagione ricca di alti e bassi". Apre così l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, che mette al centro della sua analisi quotidiana la possibilità di vedere un 'Barbera' pieno in occasione dei playoff che il Palermo di Silvio Baldini punta a vincere per tornare in Serie B . I numeri di certo non mentono, perché tra tutte le partecipanti ai playoff i rosanero hanno la media spettatori più alta, nonostante lo stadio sia rimasto spesso semi deserto. 5.758 gli spettatori che di media sono accorsi in Viale del Fante per sostenere De Rose e compagni nel corso della stagione regolare, ma nella lotteria degli spareggi potrebbe davvero cambiare la musica.

I tifosi sperano certamente in una campagna sconti per i biglietti, utile per far diventare un'arma in più quello stadio in cui il Palermo non ha ancora mai perso durante questa stagione. "L’«acuto» che ha fatto alzare la media del ritorno riguarda la sfida contro la Fidelis Andria, quando la società ha messo i biglietti in vendita a un euro ed è arrivato il record stagionale di presenze con 11.402 spettatori", sottolinea il GdS. L'assenza di limitazioni sulla capienza potrebbe davvero essere l'occasione da non perdere per far si di ritrovare già nel match di ritorno del primo turno nazionale gli spalti stracolmi, per dimostrare nuovamente come - almeno per numeri sugli spalti - il Palermo non sia inferiore a nessun'altra squadra in questi playoff.