Palermo, ecco il City Group: è il giorno della presentazione degli uomini di Mansur

I fedelissimi dello sceicco e le figure di spicco del Palermo targato City Group

Mediagol ⚽️

"Il gran giorno è arrivato. Quello in cui il City Football Group metterà piede al 'Barbera' non più in visita, ma in veste di proprietà del Palermo". Così l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, che punta la lente d'ingrandimento sulla presentazione odierna del City Football Group, nuova proprietà del Palermo. La svolta e l'inizio di un nuovo ciclo prenderanno il via oggi, dalla sala stampa del 'Renzo Barbera', dalla quale Ferran Soriano - Ceo del City Group e mente del progetto del network internazionale - e DarioMirri interverranno per presentare il nuovo corso che si insedia a Palermo con l'obiettivo di far sognare un città intera.

Tra le giornate di ieri e quella di sabato, diversi rappresentanti della holding sono giunti a Palermo in procinto di iniziare una nuova 'Hera', come anche sottolineato giocosamente dai canali social del club rosanero. Proprio Ferran Soriano sarà la figura più rappresentativo tra quelle che fanno riferimento a Mansur. Il dirigente catalano - ex vicepresidente del Barcellona e a capo del City dal 2012 - ha avviato e portato avanti in maniera decisiva lo sviluppo del network prima in Sudamerica e in Australia - tra gli altri Paesi - e poi in Europa.

"Ma la delegazione attesa in giornata ha un'anima italiana per nulla celata", continua il GdS. Alberto Galassi e Giovanni Gardini sono altri due tasselli fondamentali del mosaico City Football Group: l'avvocato modenese ha stretti rapporti con il presidente dell'holding Khaldoon Al Mubarak, mentre il secondo sarà il deus ex machina che dovrà far quadrare i conti e ogni genere di aspetto finanziario del nuovo club.

Infine Michele Centenaro - figura che si è spesa non poco per la realizzazione finale dell'operazione - e gli argentini Diego Gigliani - direttore dei club emergenti e vicepresidente del Girona - e Luciano Zavagno - scout del gruppo per il Sudamerica -. "Da Manchester, infine, arriverà anche il responsabile della comunicazione della holding, Simon Heggie, per seguire l'evento odierno. Quello che per i 'citizens' rappresenta l'ingresso di un nuovo club nella loro galassia e che per il Palermo può segnare l'inizio di una nuova era", chiude il quotidiano.