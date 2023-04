Palermo, ecco il Benevento: ultima chiamata per salire sul treno playoff

Il prossimo match contro il Benevento - in programma sabato alle ore 16.15 al Renzo Barbera - rappresenta davvero l'ultima opportunità per rientrare in corsa dopo un lungo periodo di appannamento. Se contro i sanniti non dovessero arrivare i tre punti, l'obiettivo della stagione ritornerebbe a essere quello di consolidare la salvezza con la matematica. "È impietoso il rendimento del Palermo nelle ultime 10 partite: una sola vittoria, 6 pareggi e 3 sconfitte", si legge.