Palermo, ecco il Benevento: rosa timorosi o spavaldi? Corini chiede equilibrio

Il Palermo di Eugenio Corini sfiderà il Benevento a partire dalle ore 16.15

"C’è il Benevento. Sarà un Palermo arrembante o timoroso?". Questo il titolo dell'articolo in apertura dell'edizione odierna del Giornale di Sicilia che punta i riflettori sulla preparazione del Palermo all'ostica sfida contro il Benevento in programma oggi alle 16.15 al 'Renzo Barbera' ed in particolare sull'importanza dell'interpretazione tattica.

Il Palermo dopo aver totalizzato un punto nelle ultime tre sfide di campionato, è pronto a cercare riscatto nel match odierno contro la formazione guidata da Andrea Agostinelli. Squadra fanalino di coda della Serie BKT a quota 30 punti. Proprio nelle partite al cospetto di squadre meno quotate, in termini di graduatoria, la compagine di Eugenio Corini spesso ha lasciato desiderare sul piano del gioco e della proposta offensiva. Raramente il club del capoluogo siciliano ha dominato un match durante il corso della stagione, i pochi casi vengono riscontrati nella trasferta di Pisa, il finale con il Modena e per buoni tratti del confronto con il Frosinone capolista. Per il resto l'annata rosanero è sempre stata a sprazzi, tra sofferenza e coraggio. Nel mezzo c'è l'equilibrio che il tecnico di Bagnolo Mella cerca e rimarca spesso in sala stampa.

Organico alla mano, il Palermo dispone inconfutabilmente di un ottima rosa all'interno del torneo cadetto. Sia sul piano della cifra tecnica complessiva che della qualità di opzioni come prime alternative. Passando all'approfondimento suggerito dal quotidiano siciliano, la squadra targata City Football Group, solo a tratti aggredisce partita ed avversario con l'intento di imporre ritmo, dinamiche e gioco alla contendente di turno. Spesso e volentieri, soprattutto con le ultime squadre, la formazione di Corini si è ritrovata a mostrare un'identità gagliarda, solida e pragmatica che si gli ha portato tanti punti, ma d'altro canto gli ha fatto trascinare delle grosse lacune sul piano offensivo. Contro squadre come SudTirol, Cosenza, Venezia, Como, Spal e Ternana, Brunori e compagni hanno avuto grande difficoltà nel fare la partita e produrre sufficienti palle gol per ottenere l'intera posta in palio. Di conseguenza, il focus del mister rosanero, sarà quello di trovare il giusto equilibrio nelle due fasi (difensive ed offensive) e preparare il Palermo al meglio nello sviluppo delle stesse.