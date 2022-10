Palermo, ecco Devetak: l’esterno serbo debutta in maglia rosanero dopo l’infortunio

Da oggetto misterioso a risorsa significativa, per ruolo e caratteristiche tecniche, del Palermo di Corini. L'esordio di Devetak nel cuore della ripresa del match contro il Cittadella ha destato una buona impressione. L'ultima apparizione sul rettangolo verde per l'esterno serbo risaliva allo scorso maggio con la maglia del Vojvodina, suo club di provenienza. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia si sofferma sull'excursus che ha condotto in Sicilia il calciatore, infortunatosi nel finale della stagione scorsa ed alle prese con un fastidioso problema al polpaccio una volta approdato nel campionato italiano.

Corini ha potuto avere a disposizione il ragazzo soltanto dopo il ritiro di Manchester e, una volta recuperata progressivamente la condizione, Devetak ha finalmente avuto modo di esordire con la sua nuova squadra. Buon impatto, con semplicità e personalità l'esterno serbo ha fatto il suo da subentrante in un frangente non semplice della gara contro il Cittadella. Ordine, linearità e spinta propulsiva sulla corsia mancina, prima da quinto di centrocampo poi da quarto basso a sinistra. Un paio di cross ben calibrati, una buona verticalizzazione per Brunori in area di rigore. Da mancino naturale, Devetak ha mostrato più fluidità ed agio su quella corsia rispetto a Mateju, botoriamente adattato nel ruolo. Con Crivello in fondo alle gerarchie tecniche e Sala infortunato, Corini ha deciso di lanciare il classe 1999. Dopo Claudio Gomes, il jolly difensivo serbo rappresenta un'altra valida alternativa dalla panchina che può risultare molto utile nel corso della stagione.