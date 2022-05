Palermo, è tempo di tornare a vincere al “Barbera”. Ultima vittoria quasi due mesi fa

Ampiamente sfatato l'ormai dimenticato "tabù trasferta", il Palermo di Baldini vuole tornare ad imporsi anche al Barbera con la Feralpisalò

Mediagol ⚽️

Il Palermo, con la cura di Silvio Baldini, è totalmente guarito dal "mal di trasferta" che affliggeva i rosanero specialmente nella prima parte della stagione. Brunori e compagni fuori dalle mura amiche macinano vittorie su vittorie, con un filotto di cinque successi consecutivi collezionati con le convincenti prestazioni contro Monopoli, Bari, Triestina, Virtus Entella e Feralpisalò.

Tuttavia, il dato da segnalare è che il Palermo non vince una partita al "Renzo Barbera" dallo scorso 3 aprile, con il netto 4-0 rifilato all'AZ Picerno servito da Floriano, Soleri e dalla doppietta di Brunori. Successivamente, i rosanero non hanno potuto disputare l'ultima gara casalinga del campionato contro il Catania, vista l'esclusione degli etnei dal campionato. Va ovviamente sottolineato il fatto che, al termine della regular season del girone C di Serie C del 24 aprile, la compagine di Baldini è tornata in campo a Trieste dopo ben due settimane, il 12 maggio.

Le ultime gare giocate in casa dai rosanero dopo quella contro il Picerno sono state proprio quelle dei playoff di Serie C contro Triestina e Virtus Entella. In entrambi i casi, i tifosi palermitani hanno visto la propria squadra soffrire ed andare in svantaggio, per poi rimontare proprio nei minuti finali per poi scacciare la paura ed assicurarsi il passaggio del turno. Sono dunque due su due i pareggi casalinghi, con il brivido della sconfitta, nel minitorneo post campionato.

Domenica alle 20.30, il Palermo ospiterà la Feralpisalò nella sfida valida per il ritorno della semifinale dei playoff. Dopo una splendida vittoria per 0-3 allo stadio "Lino Turina", i rosanero vogliono portarsi a casa un posto per la doppia finale contro la vincente del confronto tra Padova e Catanzaro, ma allo stesso tempo vogliono tornare a fare risultato al "Renzo Barbera". Una vittoria convincente contro i gardesiani anche tra le mura amiche potrebbe sicuramente essere un biglietto da visita importante da presentare proprio ad una tra Padova e Catanzaro per lo sprint finale verso la Serie B.