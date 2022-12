Palermo, è tempo di spiccare il volo. Playoff e playout sono quasi equidistanti

"Palermo, è il momento di spiccare il volo". Apre così l'edizione odierna del Giornale di Sicilia che punta i riflettori sul ritorno in campo dei rosanero nella sfida interna contro il Como valida per la sedicesima giornata di Serie B .

Playout e playoff sono quasi equidistanti per la formazione di Eugenio Corini, dunque per i tifosi palermitani è lecito anche sognare di terminare il proprio campionato nel "lato sinistro" della classifica. Palermo-Como chiuderà il sedicesimo turno, infrasettimanale, di Serie B, pertanto al calcio d'inizio i rosa sapranno già i risultati delle concorrenti per proiettarsi ad un eventuale balzo.