Palermo, è tempo di mercato: Castagnini e City Group al lavoro. Valente e Brunori…

Renzo Castagnini al lavoro per allestire l'organico a disposizione di Baldini in B

Mediagol ⚽️

Messi a posto i tasselli per quanto concerne l'assetto societario, con la conferma del direttore sportivo Renzo Castagnini, l'attesa si concentra sul passaggio delle quote del club di Mirri al City Football Group, con la data del 1°luglio cerchiata in rosso e la costruzione di un solido organico da allestire per il tecnico Silvio Baldini in vista della nuova stagione agonistica.

Per quanto riguarda la rosa da mettere a disposizione dell'allenatore nativo di Massa si parte dalla certezza dell'assetto offensivo, tra i reparti che presenta meno problemi dopo il riscatto di Edoardo Soleri nel day after la promozione in B - come riporta l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport" edizione Sicilia. Con l'ex Padova rimangono in organico Silipo, Felici (in prestito dal Lecce ancora per un altro anno) e Fella, che con la scalata verso il campionato cadetto ha guadagnato il riscatto automatico dalla Salernitana ed un contratto che lo lega al club di viale del Fante fino al 2025. In attacco però rimangono ancora dei dubbi, che riguardano due pedine fondamentali dell'assetto offensivo che ha ottenuto la promozione In Serie B. Valente e Brunori sono i due nomi segnati sul taccuino del ds Renzo Castagnini. Se per il primo, fedelissimo del tecnico Silvio Baldini, si va verso il rinnovo, per quanto riguarda l'attaccante italobrasiliano, continuano i sagnali d'amore reciproci, ed il club rosa che avrebbe un canale preferenziale con la dirigenza della Juventus sul costo del cartellino del capocannoniere della Lega Pro. Meno probabile invece il rinnovo di Roberto Floriano, tra gli uomini più decisivi nello scacchiere tattico di Baldini nei playoff promozione - scrive la rosea.

In difesa sarà una vera e propria rivoluzione. Praticamente da reinventare l'intero reparto arretrato rosanero, con la coppia di centrali che ha fatto le fortune del Palermo durante i playoff formata da Lancini e Marconi, entrambe in scadenza. Tanti rebus e poche certezze, tra queste Alessio Buttaro, che rappresenta l'unico asset di prospettiva della squadra ma che il tecnico Baldini non ha mai utilizzato da centrale di difesa, ruolo naturale dell'ex Roma. In attesa di rinnovo anche il picciotto palermitano Andrea Accardi, in attesa di rinnovo (più che probabile) che conosce la B e che dunque potrebbe tornare nel suo ruolo naturale. Nella linea arretrata resta Maxime Giron, mentre paradossalmente - riporta il noto quotidiano sportivo -, dovrebbero far parte della rosa i calciatori meno utilizzati nel pacchetto difensivo, vale a dire Roberto Crivello e Michele Somma. Tra i pali con ogni probabilità Pelagotti non rinnoverà nonostante si tratti del portiere della rinascita del club e delle due promozioni in tre anni. Da valutare se promuovere Massolo a titolare o se affiancare all'ex Virtus Entella un estremo difensore di categoria. Comunque vada, l'arrivo di un portiere in rosa è praticamente certo.

Cantiere aperto a centrocampo. Tra i profili certi di una permanenza in rosanero capitan De Rose e Jacopo Dall'Oglio, oltre che Gregorio Luperini (ago della bilancia del 4-2-3-1 di Baldini) che in questo momento sembrerebbe essere l'uomo ad avere più mercato nella rosa ma che ha ancora un anno di contratto con il club siciliano. Odjer è in scadenza mentre Broh torna dall'ottima esperienza con il Sudtirol, club con il quale in prestito ha conquistato la promozione in Serie B da protagonista nel girone A di Lega Pro.