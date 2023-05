Palermo, è tempo di bilanci e valutazioni: ecco come sarà impostato il mercato

"L'analisi è già cominciata un minuto dopo la fine del campionato, ma forse è meglio dire che era in corso già da un paio di mesi". Apre così l'edizione odierna del "Corriere dello Sport", che punta i riflettori in casa Palermo dopo il mancato accesso ai playoff, sogno sfumato al termine dell'ultimo atto della regular season alla luce del pari contro il Brescia e del successo ottenuto dalla Reggina ai danni dell'Ascoli. Per la dirigenza rosanero, dunque, è tempo di bilanci e di valutazioni in vista della prossima stagione, in cui Matteo Brunori e compagni saranno chiamati a recitare un ruolo da protagonisti in Serie B.