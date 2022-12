Palermo, è stato l’anno di Brunori. “Assalto” a Toni nella classifica marcatori rosa

Un autentico "Re Mida" dell'area di rigore, Matteo Brunori si è dimostrato implacabile sia in Serie C sia in Serie B, entrando nell'"Olimpo" dei migliori marcatori della storia del club siciliano con 41 reti messe a segno. Nella top dieci, l'italo-brasiliano ha scavalcato Iljia Nestorovski ed Edinson Cavani, occupando momentaneamente l'ottava posizione. Brunori è ad una sola marcatura da Bercellino e Di Maso che occupano la sesta posizione in compartecipazione. La top 5 dei migliori marcatori goleador rosanero figurano attualmente Troja a quota 48 gol, Toni con 51 ed infine il podio composto da Vernazza con 54 gol, Radice con 62 e Miccoli, apparentemente irraggiungibile, a quota 81.