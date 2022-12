Palermo, è sempre Brunori: gol decisivo e magia a Benevento dopo i rigori falliti…

Bomber assoluto, leader tecnico e carismatico, finalizzatore e punta di diamante del Palermo di Eugenio Corini. Matteo Brunori si è letteralmente caricato sulle spalle le sorti della compagine rosanero in questa prima parte del torneo di Serie B. Protagonista incontrastato, decisivo e trascinante, già nella scorsa stagione quando con il rimarchevole bottino di ventinove reti, tra regular season e cavalcata playoff, ha griffato il ritorno tra i cadetti della squadra guidata da Silvio Baldini. Nonostante la rivoluzione estiva e le fisiologiche difficoltà incontrate dalla formazione rosanero, l'impatto dell'italobrasiliano con la categoria superiore è stato eccellente. Sette gol, numerosi assist decisivi, un peso specifico determinante inb veste di terminale finalizzatore e uomo sponda nello sviluppo delle trame offensive. La forza di non abbattersi e reagire, con forza d'animo e personalità, dopo i due errori consecutivi dal dischetto contro Cosenza e Venezia. L'ex Juventus Under 23 ha masticato amaro, ma non si è smontato anche di fronte a qualche inopinata critica di troppo nei suoi confronti. Spifferi messi a tacere con la sua straordinaria vena realizzativa, ribadita a Benevento con un gol di giustezza ed una magia da cinquanta metri che ha baciato il palo alla sinistra di un esterrefatto Paleari. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia sottolinea come il bomber sia sempre più imprescindibile per il Palermo che punta al consolidamento della categoria in questo estenuante campionato di Serie B.