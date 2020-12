Palermo, è ora di accelerare: il calendario fa subito un assist. Tutte le gare in programma a gennaio

“Il calendario offre un assist al Palermo”, con il mese di gennaio che “può trasformarsi in un’opportunità per scalare la classifica”.

Scrive così l’edizione odierna del ‘Giornale di Sicilia’. Sono quattro le gare che gli uomini di Roberto Boscaglia dovranno disputare a gennaio 2021, contro Cavese, Virtus Francavilla, Teramo e Potenza. Tre di queste squadre stanno dietro alla compagine rosanero in classifica, due in zona play-out. Il prossimo 9 gennaio, il Palermo affronterà a Cava de’ Tirreni l’ultima della classe, che fin qui ha collezionato appena otto punti.

La Cavese di recente ha scelto, però, di cambiare allenatore, affidando la Prima Squadra all’ex Palermo Campilongo. La formazione campana non vince dal 28 ottobre. Si tratta dell’unico successo conquistato fin qui, quello contro il Bisceglie. Poi, cinque pareggi e dieci sconfitte. La Cavese, inoltre, ha il peggior attacco del Girone C con dieci gol realizzati. Poi, il Palermo sfiderà al “Renzo Barbera” la Virtus Francavilla. Match che chiuderà il girone d’andata. “Una sorta di scontro diretto, anche se i pugliesi stanno avendo un andamento altalenante”, si legge. I francavillesi, nel dettaglio, occupano il dodicesimo posto, a soli due punti di distanza dai rosanero ma con una partita in più.

Successivamente, il girone di ritorno inizierà proprio al “Barbera” contro il Teramo, che a settembre ha battuto il Palermo per 2-0. Tuttavia, nonostante il terzo posto, nelle ultime sei partite, gli abruzzesi hanno collezionato quattro pareggi e due sconfitte. Infine, i rosanero dovranno tornare a giocare in trasferta contro il Potenza: la sfida è in programma il prossimo 31 gennaio.