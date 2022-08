Palermo: è morto “Totò Rambo”, storico capo ultras rosanero

E' morto questa notte all'età di 57 anni, lo storico esponente della Curva Nord rosanero, Salvatore Nocilla : conosciuto come " Totò Rambo ". L'uomo, facente parte del gruppo " Warriors " da oltre 35 anni, era stato ricoverato alcuni giorni fa nel reparto di terapia intensiva all’ospedale Civico di Palermo per una grave infezione.

La sua curva, in occasione di Palermo-Ascoli - andata in scena ieri sera, aveva esposto uno striscione di incoraggiamento: "Rambo non mollare!". Anche i tifosi del Padova, squadra gemellata con i rosanero, avevano dedicato una striscione allo storico esponente della Curva Nord: "Non mollare Warrior. Forza Totò!".