Palermo, è l’ora di Silipo: Baldini lo prova dal 1′, adesso tocca al 10 riscattarsi

Il classe 2001 potrebbe finalmente avere una chance dal primo minuto nella sfida contro la Paganese, decisiva per riscattarsi da un 2022 avaro di soddisfazioni

"Dalle mani in tasca ai piedi in campo? Un enigma che si risolverà a breve, ma il «mistero» Silipo è una delle questioni che da mesi attanaglia il Palermo di Baldini". Così l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, che punta i riflettori sulla possibile chance dal 1' che Silvio Baldini dovrebbe concedere ad Andrea Silipo in vista del match contro la Paganese. Solo 105 minuti giocati fin qui dal numero 10 rosanero con il tecnico toscano, in quella che sarebbe dovuta essere la stagione della sua definitiva consacrazione, con diverse cose andate tuttavia per il verso sbagliato.

Il 4-2-3-1 coniato da Baldini sembrava il sistema di gioco ideale per esaltare le qualità e la cifra tecnica del talentino scuola Roma, che non compare però tra le fila dei titolari addirittura dalla gestione Filippi. Un 2022 dunque amaro per il classe 2001, che potrebbe tuttavia passare dalle 'mani in tasca' di Potenza alla titolarità contro la Paganese. Baldini lo ha infatti provato per tre sedute consecutive nella linea di trequarti completata da Luperini e Valente, i due giocatori che hanno sempre giocato dall'inizio nel nuovo anno.

Un'indicazione che potrebbe rivelare più di qualcosa in vista di Pagani, con Silipo in cerca di un riscatto che si è fatto attendere ormai troppo, nonostante non si possa imputare granché al giocatore considerato lo scarso minutaggio in campo. L'unico elemento che potrebbe giocare a suo sfavore in una valutazione complessiva potrebbe essere quello legato all'atteggiamento durante la settimana, unico probabile cavillo che ha spinto Baldini a non dargli una chance prima di questa partita. Adesso è l'ora del 10, in cerca di minuti e un posto da titolare, nell'ennesima prova del 9 per il Palermo formato trasferta.