Palermo, è già tempo di Serie B: sette giorni il termine per completare l’iscrizione

Alle porte del club di viale del Fante c'è già l'iscrizione alla prossima Serie B, con la scadenza per presentare la documentazione necessaria fissata per mercoledì prossimo

"La Serie C è ormai alle spalle. Il Palermo pensa alla B e ha una settimana di tempo per adempiere alle scadenze previste per l'iscrizione". Così l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, che fa il punto per quanto riguarda l'iscrizione del Palermo al prossimo campionato di Serie B. Una formalità, chiaramente, dopo il trionfo ai playoff che ha consacrato il percorso portato avanti dalla compagine allenata da Silvio Baldini.