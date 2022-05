Palermo, è corsa al biglietto: sold out ed ‘effetto Barbera’ per il ritorno playoff?

Il Palermo si prepara alla sfida playoff contro la Triestina in programma giovedì alle 20:30, con un 'Renzo Barbera' gremito di tifosi rosanero. Dopo il primo giorno di vendite già andati via più di 12.000 tagliandi

"I play-off stanno per essere travolti da uno tsunami. Un’onda enorme, colorata di rosa e di nero, pronta a spingere il Palermo nell’esordio casalingo in questi spareggi per la B". Così l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, che punta i riflettori sulla sfida di ritorno tra Palermo e Triestina valida per il primo turno della fase nazionale dei playoff. 12.300 i tagliandi già venduti e record stagionale di presenze sugli spalti già infranto. Questo il biglietto da visita con il quale si presenterà il 'Renzo Barbera' alla prossima gara interna del Palermo, dopo un'assenza che dura ormai addirittura dal match contro il Picerno dello scorso 3 aprile.

Tre giorni pieni per andare a caccia del sold out totale in Viale del Fante, un'impresa non impossibile se si considerano i diecimila biglietti circa venduti in poche ore dopo la chiusura della prelazione dedicata agli abbonati. Code per acquistare il proprio tagliando che non si vedevano da anni, come se prestazioni e risultati delle ultime settimane avessero risvegliato il tifo rosanero, pronto a riempire di nuovo lo stadio come ai vecchi tempi o quasi.

"L’anno prima, nella finale d’andata dei play-off di Serie B, furono in 29.050 a prendere posto al «Barbera» per il primo round del beffardo match col Frosinone. Tolta la Nazionale, che ha goduto del pienone per lo sfortunato spareggio con la Macedonia, a Palermo non si vedevano scene del genere quando il Palermo lottava per la A", prosegue il quotidiano.

Il record di presenze sugli spalti dell'intera Serie C appartiene alla sfida tra Bari e Palermo, match per il quale è stata superata la soglia dei 25.000 spettatori in occasione della premiazione dei biancorossi per la vittoria ormai certa del campionato. Chissà che, raggiunta ormai quasi la metà, questa cifra non possa essere raggiunta o addirittura superata da una tifoseria che si attendeva una risposta dalla squadra e che ha trovato nel successo di Trieste un nuovo carico di entusiasmo per tornare a vivere le partite sulle tribune.