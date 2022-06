Palermo e City Football Group: spediti verso il closing. Annuncio e presentazione…

La prestigiosa holding di proprietà araba con sede in Inghilterra acquisirà l'ottanta percento delle quote del club di Viale del Fante nell'ambito di una transazione dalla stima complessiva che oscilla tra i tredici e i quindici milioni di euro, tra parte fissa e bonus subordinati al raggiungimento di obiettivi economici e sportivi. Dario Mirri resterà con la carica di presidente ed in qualità di socio di minoranza del Palermo FC, mantenendo il venti percento delle quote societarie. Grande fermento tra le parti, tra ratifica del passaggio di proprietà e pianificazione della nuova stagione agonistica in Serie B. Il management del gruppo citizens ha optato per la continuità in seno all'area tecnica, puntando sul binomio composto dal ds Renzo Castagnini e dal tecnico Silvio Baldini, protagonisti nei rispettivi ruoli della rimarchevole impresa calcistica che ha sancito il salto di categoria della compagine rosanero. Ai saluti Rinaldo Sagramola, il cui ruolo al timone del club in ambito gestionale ed amministrativo sarà di pertinenza di Giovanni Gardini. L'ex manager di Lazio, Hellas Verona ed Inter, che ha avuto un ruolo centrale in termini diplomatici e di mediazione, nella transazione tra Mirri e il City Football Group, sarà polo di riferimento dirigenziale per la holding in questa nuova avventura nel capoluogo siciliano e si insedierà nell'organigramma del nuovo Palermo con il ruolo di Amministratore delegato o Direttore Generale. Firme e annuncio ufficiale dell'acquisizione del club rosanero da parte del prestigioso gruppo che fa capo allo sceicco Mansour potrebbero arrivare anche la prossima settimana, con qualche giorno d'anticipo rispetto alla fine del mese corrente. Con ogni probabilità, la conferenza stampa di presentazione che sancirà l'insediamento del City Football Group alla guida del Palermo FC avrà luogo nella prima settimana di luglio.