Palermo, è “allarme rosso”: tre espulsioni nelle ultime tre partite di Serie B

"L'allarme rosso che sta suonando in casa Palermo non riguarda solo i risultati e i gol subiti". Inizia così l'articolo dell'edizione odierna del Giornale di Sicilia che evidenzia come il Palermo in questo momento stia primeggiando solamente nella classifica della "cattiveria" dell'attuale campionato di Serie B.

Infatti, la formazione di Eugenio Corini ha già totalizzato ben tre cartellini rossi nelle prime quattro gare, causate in ordine cronologico da Ivan Marconi contro il Bari, da Nicola Valente contro l'Ascoli e, la più recente, di Davide Bettella contro la Reggina. Altri cambi in vista per il reparto arretrato, dunque, per il tecnico di Bagnolo Mella in vista del prossimo impegno contro il Genoa, in programma il prossimo venerdì alle 20.30 allo stadio "Renzo Barbera".