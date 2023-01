Palermo, duecento partite da professionista per Brunori: il club rosa lo omaggia così

Il mestiere del numero nove è stato spiegato in quel di Perugia dal bomber rosanero Matteo Brunori che ha trovato la zampata vincente in area di rigore per rimettere in parità la partita del "Curi" contro la formazione di Fabrizio Castori. Proprio nella città in cui l'italo-brasiliano è cresciuto in Italia, Brunori ha raggiunto il traguardo delle duecento presenze da professionista in carriera. Il Palermo F.C. ha voluto omaggiare così, tramite i propri profili social, questo importante step del proprio capitano: "Trovate qualcuno che vi mangi con gli occhi, che non riesca a stare un metro lontano da voi: è quello che ha sempre fatto Matteo con la palla, in 200 partite tra i professionisti festeggiate oggi nell'unico modo che conosce: segnando".