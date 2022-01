Palermo, due nuove assenze: atteso esito molecolari, tamponi per i positivi

Giornata di tamponi, oggi, per chi ha già tre dosi di vaccino ed è in quarantena. E intanto Baldini continua a perdere pezzi...

Mediagol ⚽️

"Giornata di tamponi, oggi, per chi ha già tre dosi di vaccino ed è in quarantena". Apre così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa Palermo. Nuovi test nella giornata di ieri per i calciatori negativi. Al termine dell'ennesimo ciclo di tamponi rapidi, il tecnico Silvio Baldini ha perso ulteriori pezzi. Nel pomeriggio, infatti, non si sono allenati con i compagni di squadra sia Peretti, sia Perrotta. In attesa dell'esito dei tamponi molecolari.

"C’è dunque il sospetto di nuove positività, in attesa che i calciatori attualmente in isolamento vengano nuovamente testati per capire se e quanti torneranno a disposizione di Baldini", si legge. Intanto, Baldini ieri ha lavorato con appena sette uomini: Doda, Felici, Giron, Lancini, Luperini, Soleri e Somma. Ancora assente Buttaro, che però è tornato in città e dovrebbe riunirsi a breve con il gruppo. I superstiti, complice la forte pioggia che ha colpito il capoluogo siciliano, si sono allenati per lo più in palestra. Pochi esercizi sul campo e col pallone.

"Oggi, intanto, si incrociano le dita per i 20 calciatori in isolamento. Sia per quelli in attesa di responso dal tampone molecolare, sia per quelli fermi dal 6 gennaio", conclude il noto quotidiano. Seguiranno aggiornamenti...