Palermo, dubbi per Corini: tornano Broh e Marconi, chance per Saric. Valente riposa?

Tutte le possibili rotazioni del tecnico Corini per la sfida tra Palermo e Como

"Sono almeno due i dubbi, in difesa e per l'attacco". Titola così la Gazzetta dello Sport in apertura focalizzandosi sulle possibili scelte del tecnico Eugenio Corini in vista di Palermo-Como in programma questo giovedì sera alle 20.30 allo stadio "Renzo Barbera".

Dopo il match con i lariani, i rosanero affronteranno la SPAL in trasferta la domenica successiva alle ore 15.00, quasi forzando alcune rotazioni da parte del tecnico di Bagnolo Mella.

In zona nevralgica chance per Dario Saric, come anticipato dallo stesso Corini, con l'italo-bosniaco che troverà minutaggio da titolare o a partita in corso. Praticamente certa la presenza di Jeremy Broh, partito dalla panchina a Benevento in un centrocampo composto da Samuele Damiani, Claudio Gomes e Jacopo Segre.

In difesa dubbio su Davide Bettella, con il centrale ex Monza che ha disputato per la prima volta due gare consecutive da titolare con la maglia rosanero. Al suo posto potrebbe rientrare Ivan Marconi. Ballottaggio anche in avanti per far rifiatare Nicola Valente, con le possibili opzioni Roberto Floriano e Luca Vido.