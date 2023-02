Palermo, dubbi di Corini per la Ternana: chance Masciangelo, rebus Verre. Valente…

Siamo già alla vigilia di Palermo-Ternana. Le novità tra indisponibili e recuperi

Il turno infrasettimanale della ventisettesima giornata di Serie B lascia pochissimo tempo al Palermo, così come alle altre compagini in cadetteria, per riordinare le idee in vista del prossimo impegno. Questo martedì sera arriva al Ternana al "Renzo Barbera", formazione che di tempo ne necessiterebbe eccome viste le recenti dimissioni del tecnico Aurelio Andreazzoli che hanno fatto da preludio allo sfogo del presidente della "Fere", Stefano Bandecchi.

Il match contro il SudTirol dello scorso sabato, terminato sul punteggio di 1-1, è stato anche ambasciatore di alcune notizie poco gradevoli per il tecnico Eugenio Corini che è stato costretto a sostituire già nel primo tempo pedine importanti quali Simon Graves e Marco Sala. Sui due difensori rosanero si devono ancora svolgere le indagini strumentali necessarie per capire con esattezza i rispettivi infortuni, che al momento sembrerebbero guai muscolari, come sottolineato dalla Gazzetta dello Sport.

In difesa c'è il ritorno a pieno regime del terzetto composto da Ivan Marconi, Ionut Nedelcearu ed Ales Mateju, che non ha concesso alcuna rete al SudTirol nello scorso match con l'ex Monza subentrato al danese. Per quanto riguarda la corsia mancina, Corini è pronto ad offrire una chance ad Edoardo Masciangelo, il quale ha esordito con la maglia rosanero in quel di Bolzano prendendo il posto del già citato Sala. Per l'ex Benevento si tratterà della prima gara al "Renzo Barbera" in questa nuova avventura. Da non escludere, inoltre, un eventuale inserimento di Giuseppe Aurelio, anch'egli laterale sinistro recentemente unitosi al Palermo, per far rifiatare un Masciangelo non ancora al 100% della forma.

Corini sorride per i rientri di Nicola Valente, assente in via precauzionale nel recente turno di campionato, e per quello del lungodegente Davide Bettella, un ritorno ovviamente da cautelare data la lunga assenza. Dubbi, invece, per Valerio Verre, come l'ex Carrarese out a Bolzano a causa di uno stato febbrile, che però la scorsa domenica ha partecipato all'allenamento dei rosa, seppur lavorando a parte. Dalla rifinitura di questo lunedì, si potrà capire se il centrocampista scuola Roma sarà pronto ed arruolabile in vista del match contro la Ternana.