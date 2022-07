Palermo: dove e quando ritirare gli abbonamenti sottoscritti online. I dettagli

Dove ritirare gli abbonamenti sottoscritti online per la stagione di B 2022-2023

Nella giornata di ieri, domenica 24 luglio, si è conclusa la prima fase di prelazione della nuova campagna abbonamenti del Palermo FC per il campionato di Serie B 2022-2023, dedicata agli abbonati delle stagioni 2019-2020 (in Serie D) e 2021-2022 di Serie C. 5.635 le tessere rinnovate nel corso del primo step di campagna abbonamenti 2022-2023, attraverso i punti vendita fisici ed online del circuito Vivaticket.