Palermo, doppio impegno al “Barbera” contro Potenza e Paganese: vietato sbagliare

Dopo la vittoria conquistata contro la Fidelis Andria, il Palermo giocherà due partite di fila al "Renzo Barbera"

"Doppio impegno al 'Barbera', guai a sbagliare". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori sui prossimi impegni ufficiali della squadra di Giacomo Filippi . Dopo la convincente vittoria conquistata sul campo della Fidelis Andria , il Palermo tornerà a giocare fra le mura amiche dello Stadio "Renzo Barbera". Domenica 14 novembre, alle ore 14:30, la compagine rosanero sfiderà il Potenza , che occupa attualmente il quindicesimo posto della classifica del Girone C di Serie C . Successivamente, sabato 20 novembre, sempre al "Barbera", il Palermo affronterà la Paganese .

Due partite di fila in casa, dove fin qui De Rose e compagni non hanno mai perso. "Mai finora il Palermo aveva avuto un doppio turno casalingo in questo campionato e quello che si prospetta può giocare un ruolo fondamentale nella corsa alla vetta", si legge. Soprattutto alla luce delle prossime partite che dovrà affrontare il Bari, attuale capolista del torneo a +4 dai rosanero. Due gare sulla carte alla portata per i pugliesi, che giocheranno contro Vibonese (in casa) e Fidelis Andria (in trasferta).