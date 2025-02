Palermo, doppio allenamento in vista dello Spezia: il report

Chiuso il mercato e archiviata la sconfitta contro il Pisa, il Palermo si prepara ad una sfida importante contro lo Spezia. In tal senso, oggi si è svolto un doppio allenamento: al mattino i rosanero, dopo un avviamento motorio e tecnico, hanno svolto un’esercitazione 10 vs 10 sul possesso palla, un lavoro 11 vs 11 sulla fase difensiva e partite a tema. Nel pomeriggio è stata svolta una seduta di forza in palestra.