Palermo, doppia seduta al CFA di Manchester per la squadra di Dionisi: il report

Doppia seduta oggi al City Football Academy di Manchester per il Palermo. Dopo un avviamento motorio e tecnico, informa il club di viale del Fante, la squadra allenata da Alessio Dionisi ha effettuato al mattino un lavoro di forza e small-sided games 2 vs 2, mentre nel pomeriggio esercitazioni specifiche per reparti e partite a tema.