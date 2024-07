Palermo, doppia seduta a Manchester per la squadra di Dionisi: il report

Ecco il lavoro svolto dai rosanero nella giornata di oggi, martedì 30 luglio, in Inghilterra.

Oggi al CFA di Manchester il Palermo guidato da Alessio Dionisi ha svolto un doppio allenamento. Al mattino, informa il club rosanero - dopo un lavoro di forza in palestra, i rosanero hanno svolto attivazione coordinativa, avviamento tecnico e una partita a tema. Nel pomeriggio la squadra, divisa in due gruppi, ha effettuato lavori specifici per reparti e partite a tema a campo ridotto.