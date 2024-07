Palermo: doppia seduta a Livigno, il report. Domani parla Peda

Possesso palla e partite a tema 11 vs 11 per i rosanero. Domani la presentazione del giovane centrale.

È proseguita oggi a Livigno la preparazione pre campionato del Palermo. Al mattino i rosanero, divisi in due gruppi, hanno svolto un lavoro specifico per reparti e un’esercitazione metabolica. Nel pomeriggio, dopo un avviamento motorio e tecnico, la squadra allenata da Alessio Dionisi ha effettuato esercizi basati sul possesso palla e partite a tema 11 vs 11. Domani, informa il club di viale del Fante - al termine dell’allenamento mattutino, Patryk Peda sarà presentato in conferenza stampa.