Palermo, dopo il Modena anche il Parma: la classifica adesso sorride ai rosanero

Apre così l'edizione odierna de "Le Repubblica ed. Palermo", che analizza la convincente vittoria maturata dal Palermo di Corini contro il Parma di Pecchia, nella sfida andata in scena ieri pomeriggio al "Barbera" e valida per la dodicesima giornata di Serie B. Un risultato, deciso dalla rete di Marconi, arrivato dopo il successo contro il Modena della settimana scorsa

"Ma questa vittoria, con tutto quello di positivo che si porta dietro, ha probabilmente in Di Mariano il testimoniale del cambiamento d'atmosfera in rosanero. Il palermitano, beccato e polemico con i tifosi dopo la brutta sconfitta di Terni, contro il Parma è stato tra i migliori. Ha pressato, guidato l'attacco, fornito assist al punto da meritarsi gli applausi a scena aperta del pubblico del "Barbera" che ha sfidato il temporale per testimoniare il proprio attaccamento alla squadra".