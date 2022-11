Palermo, dopo Cosenza i rosa rivitalizzano anche il Venezia. Poca fantasia in campo

Il doppio errore di Brunori evidenzia il momento di crisi della formazione rosa

"Brunori sbaglia un altro rigore, al Palermo gira tutto storto". Titola così l'articolo in apertura del Giornale di Sicilia che si focalizza sulla nuova prestazione negativa dei rosanero usciti dal campo con zero punti all'attivo per la seconda giornata di Serie B consecutiva.

Un altro scontro diretto fallito per la formazione di Eugenio Corini che prima della sosta aveva perso di misura contro la concorrente in piena crisi Cosenza, con l'amaro in bocca per un rigore sbagliato da Matteo Brunori. Due settimane dopo, il copione è esattamente lo stesso, con l'italo-brasiliano che oltre ad aver trovato nuovamente la risposta del portiere avversario sul dischetto, non è riuscito a ribadire in rete da pochi passi sulla respinta corta. L'errore del numero 9 sembra evidenziare ulteriormente il momento di insicurezza che stanno attraversando i rosanero che in campo mostrano un gioco poco spettacolare.

La compagine di Vanoli ha assediato la porta di Mirko Pigliacelli, specialmente nell'ultimo scorcio di gara nel primo tempo, il quale si è esibito con una prestazione super con alcuni interventi provvidenziali che non sono tuttavia serviti per portare a casa punti preziosi. Il Palermo avrebbe anche potuto pareggiare la partita, se l'arbitro Manganiello non fosse tornato sui propri passi per annullare la rete siglata da Davide Bettella nei minuti finali per un presunto fuorigioco attivo da parte di Edoardo Soleri.