Palermo, domenica al “Renzo Barbera” arriva il Potenza: la scheda dei lucani

Il Palermo si prepara alla sfida di domenica 14 novembre contro il Potenza. Il match è valido per la quattordicesima giornata del Girone C di Serie C

⚽️

Il Palermo di Giacomo Filippi si appresta a sfidare il Potenza nella gara valevole per il quattordicesimo turno del Girone C di Serie C. Il match è in programma per domenica alle ore 14.30 presso lo stadio "Renzo Barbera".

I lucani stanno attraversando un momento positivo in campionato. Sono, infatti, tre le vittorie nelle ultime sei gare, fino a quella nel turno precedente in occasione del derby contro il Picerno. Dopo un inizio da dimenticare - con soli quattro punti nelle prime sette partite - gli uomini allenati dal tecnico Bruno Trocini hanno saputo risollevare le sorti della classifica. Bilancio comunque favorevole dopo tredici gare, in cui il Potenza ha collezionato tre vittorie, quattro pareggi e sei sconfitte. Particolarità da non sottovalutare per la compagine rosanero, il Potenza ha mandato in rete ben dieci marcatori diversi in questo inizio di stagione, dato tra i più alti del Girone C di Serie C, dimostrando quindi di avere validità in tutti i reparti e non solo tra i titolari.

Alla quinta stagione consecutiva in Serie C, il Potenza approda in terza serie nell'annata 2017-2018 vincendo il Girone H del campionato di Serie D. Per due tornei di fila rientra tra le migliori dieci qualificandosi per i playoff promozione, venendo però entrambe le volte eliminata ai quarti di finale.

Tanta esperienza tra i calciatori della compagine rossoblu, con diversi profili presenti in organico da diverse stagioni. Iniziando dalla porta, una vecchia conoscenza della Sicilia tra i pali: si tratta di Richard Marcone, estremo difensore italiano di origini romene con un passato al Trapani, per lui 175 presenze tra Serie B e Serie C. Capitano ed esterno destro del centrocampo a cinque di mister Trocini, il numero 7 Giuseppe Coccia ha disputato le ultime quattro stagioni in maglia rossoblu, toccando quota 161 presenze, condite da 7 gol in Serie C.

Calciatore lussuoso per la categoria è anche il francese Allan Baclet, 35enne centrocampista offensivo ex Lecce tra le altre. Tra una manciata di gare, saranno 400 le partire disputate dal francese in Italia tra Serie B e LegaPro, nelle quali ha siglato 86 reti. Nuovo acquisto infine, Pedro Costa Ferreira, anche lui ex Lecce. Il brasiliano vanta diverse partecipazioni al campionato di serie cadetta, in totale per il numero 11 potentino sono 34 i gol segnati nelle 254 presenze nel professionismo.

Il ruolino di marcia del Palermo in casa è stato finora più che fruttuoso, con quattro vittorie e due pareggi. La compagine di Filippi non dovrà, però, commettere l'errore di sottovalutare la gara di domenica, per non incappare in errori che, al fine della rincorsa al Bari capolista, potrebbero risultare decisivi nel lungo periodo.