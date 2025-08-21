Nella giornata di domani Filippo Inzaghi, interverrà in conferenza stampa in vista del match contro la Reggiana, in programma sabato.
Notizie Palermo
Palermo, domani Inzaghi in conferenza stampa
LA NOTA DEL CLUB
"Venerdì 22 agosto alle ore 18.00 l’allenatore Filippo Inzaghi parlerà in conferenza stampa allo Stadio “Renzo Barbera” (4° piano Torre Sud). L’accesso alla sala sarà consentito, a partire da 30 minuti prima dell’inizio, esclusivamente agli Operatori dell’Informazione in possesso dell’accredito stagionale 2025-2026 per assistere alle conferenze stampa del Palermo FC. La sala sarà disponibile esclusivamente fino a 20 minuti dal termine della conferenza stampa. Potranno partecipare alla conferenza stampa:
– un giornalista o collaboratore in attesa di iscrizione OdG per ciascun quotidiano/agenzia di stampa/testata web/emittente televisiva/emittente radiofonica;
– un fotografo professionista per ciascun quotidiano/testata web/agenzia fotografica;
– un tecnico per ciascuna emittente televisiva. Non sarà consentito effettuare riprese video in diretta della conferenza stampa: gli Operatori dell’Informazione potranno utilizzare le immagini video pubblicate sui canali ufficiali Palermo FC (le testate online esclusivamente tramite embed) secondo quanto previsto dall’esercizio del diritto di cronaca".
