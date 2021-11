Palermo, Doda convocato con l’Albania U21: il terzino assente in vista del Potenza

Doda salterà la sfida contro il Potenza per la convocazione con la Nazionale albanese U21

"La squalifica e non solo. Il Palermo perde Doda anche per la sfida casalinga col Potenza, in programma sette giorni dopo la trasferta di domani ad Andria". Così l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, che mette al microscopio l'attuale situazione di Massimiliano Doda , convocato con la Nazionale U21 albanese in vista dei prossimi impegni internazionali. Il giocatore del Palermo si era rivelato, nelle ultime uscite, una pedina duttile e piuttosto funzionale al verbo calcistico di Giacomo Filippi . Da terzino adattato o da terzo centrale di difesa, Doda ha dato la possibilità al tecnico rosanero di poter far fronte all'emergenza difensiva con meno grattacapi da risolvere. Un apporto importante da parte del classe 2000, notato anche dalla rappresentativa nazionale albanese.

"Il terzino, che nella precedente tornata di convocazioni era stato «risparmiato» per gli impegni contro Andorra e Slovenia, è tornato nella lista dei calciatori chiamati a scendere in campo per le prossime sfide di qualificazione agli Europei di categoria del 2023". Prosegue così il GdS, che spiega come Doda non sarà a disposizione di Filippi per il prossimo match interno contro il Potenza - oltre che per la sfida esterna contro la Fidelis Andria per l'espulsione rimediata con l'Avellino-. Il giocatore dovrebbe tornare a disposizione della compagine rosanero per il secondo impegno casalingo consecutivo contro la Paganese, per il quale verranno però valutate le sue condizioni anche in base all'impiego avuto con la Nazionale di categoria. Un assenza che dà ulteriore forza alla titolarità di Almici sulla fascia destra, come visto nelle prove generali di Coppa Italia contro il Catanzaro, dove l'ex Avellino è tornato sulla sua corsia di competenza per recuperare minuti e condizione in vista della Fidelis Andria e dei due successivi impegni.