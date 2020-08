Palermo, diversi i nodi da sciogliere: il ritiro pre-campionato potrebbe slittare? La situazione

In casa Palermo sono diversi i nomi da sciogliere in vista della nuova stagione.

“Due settimane all’inizio del ritiro precampionato. Non c’è ancora l’ufficialità, ma è probabile che la data da cerchiare in rosso sul calendario per il raduno del nuovo Palermo a Petralia Sottana sarà quella di lunedì 17 agosto”, scrive così l’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’ in merito al ritiro pre-campionato a Petralia Sottana.

Certamente sarà un ritiro diverso dal solito considerate tutte le disposizioni anti-covid che dovrà seguire il club di viale del Fante. Staff e giocatori, infatti, si sottoporranno ai test medici previsti dal protocollo. Ragion per cui, sarà necessario che i giocatori arrivino a Palermo con alcuni giorni d’anticipo rispetto alla data del primo allenamento in gruppo.

Tuttavia, secondo la Rosea, la società potrebbe anche decidere di posticipare ancora una volta la data della partenza. “Magari al 24 agosto”, si legge. Sì, perché con diversi nodi ancora da sciogliere, l’organico non è del tutto completo, oltre alla questione allenatore da risolvere. Infatti, in questi giorni, il duo dirigenziale Sagramola-Castagnini prosegue il suo casting alla ricerca di un nuovo tecnico che guiderà la compagine rosanero in Serie C, che si prospetta come un campionato difficile e pieno di insidie.